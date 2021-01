Crisi governo: Conte al Quirinale da Mattarella, dimissioni imminenti? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si acuisce la Crisi di governo: Giuseppe Conte al Quirinale da Mattarella, dimissioni imminenti o incontro interlocutorio. (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Ore caldissime queste per quel che concerne la cristi di governo: il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonti della maggioranza tendono a minimizzare e fanno sapere che si è trattato di un “incontro interlocutorio” tra i due. Ma sono in molti a ritenere che se non si arriva presto a una svolta decisiva, il rischio di dimissioni del presidente del Consiglio e del suo governo è dietro l’angolo. Ti potrebbe interessare anche -> ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si acuisce ladi: Giuseppealdao incontro interlocutorio. (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Ore caldissime queste per quel che concerne la cristi di: il premier Giuseppeè salito aldal presidente della Repubblica, Sergio. Fonti della maggioranza tendono a minimizzare e fanno sapere che si è trattato di un “incontro interlocutorio” tra i due. Ma sono in molti a ritenere che se non si arriva presto a una svolta decisiva, il rischio didel presidente del Consiglio e del suoè dietro l’angolo. Ti potrebbe interessare anche -> ...

