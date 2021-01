Crisi di Governo e Recovery, capiamoci qualcosa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 172 pagine con all’interno i programmi di spesa proposti dal governo italiano. È il Recovery Plan, il piano che l’Italia presenterà alla commissione europea per chiedere i 209 miliardi di euro destinati al nostro paese tra prestiti e trasferimenti nel periodo 2021-2026, parte del progetto Next generation Eu per rilanciare l’Unione dopo la pandemia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 172 pagine con all’interno i programmi di spesa proposti dal governo italiano. È il Recovery Plan, il piano che l’Italia presenterà alla commissione europea per chiedere i 209 miliardi di euro destinati al nostro paese tra prestiti e trasferimenti nel periodo 2021-2026, parte del progetto Next generation Eu per rilanciare l’Unione dopo la pandemia.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - fattoquotidiano : SU TUTTI I SOCIAL MATTEO FA FLOP A ogni post che faceva preludere alla crisi del governo Conte, 9 commenti su 10 er… - CristianR_Photo : Creare una crisi di governo ora é da emeriti deficienti. Creare una crisi di governo ora é da emeriti deficienti. C… - IlconteZio : @senzasinistra @BentivogliMarco Sarò maligno, ma credo che abbia tirato in ballo Israele per giustificare una crisi… -