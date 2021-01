Covid, Speranza “Le prossime settimane saranno dure, serve unità” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è strada diversa dall'unità per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi. Le prossime settimane saranno difficilissime perchè il virus può tornare a colpire duramente e contemporaneamente dobbiamo portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia recente. Sarà tutto terribilmente complicato. Teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe un errore imperdonabile distrarci o rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.Il ministro ha auspicato di tenere fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è strada diversa dall'per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi. Ledifficilissime perchè il virus può tornare a colpire duramente e contemporaneamente dobbiamo portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia recente. Sarà tutto terribilmente complicato. Teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe un errore imperdonabile distrarci o rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da-19.Il ministro ha auspicato di tenere fuori ...

