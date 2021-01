Cocaina | ecstasy e Mdma | fornivano droga per i festini di Milano | 2 arrestati a Senago

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due uomini disono statidalla Polizia di Stato con l’accusa di spacciareperprivati in appartamenti e ville di. Gli agenti della Squadra Mobile dihanno intensificato le attività investigative finalizzate a contrastare il fenomeno dell’uso degli stupefacenti nei party privati, svolti in questo momento di chiusura dei td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Intensi controlli della polizia per contrastare l'attività di spaccio legata anche alle feste private in tempo di covid. Due uomini sono stati arrestati lunedì 11 gennaio dagli agenti della Squadra Mo ...Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per spaccio a Senago (Milano) dopo la scoperta di box in cui nascondevano circa un chilo e mezzo di diversi tipi di droghe destinate a feste private organ ...