Cassano attacca Conte: “Se non vince lo scudetto deve andare via” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora uno show di Antonio Cassano. L'ex attaccante ha parlato senza freni nel corso dell'appuntamento con la Bobo TV su Twitch. Nei pensieri di FantAntonio l'Inter di Conte e l'obbligo, da parte del mister nerazzurro, di vincere lo scudetto."L’anno scorso l’Inter ha fatto una buona stagione, quest’anno è uscita dall’Europa giocando malissimo con giocatori più forti dell’anno scorso", ha spiegato l'ex attaccante. "La Juve sta avendo problemi, io mi aspetto l’Inter a +5 sulla seconda: il Milan è squadra, io mi sarei aspettato l’Inter lì. Conte dice cose che mi stanno dando fastidio, è obbligato a vincere. Chi dice il contrario dice una c….a. E se non lo fa, deve andare via. La Juve arriva, se l’Inter domenica non ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora uno show di Antonio. L'exnte ha parlato senza freni nel corso dell'appuntamento con la Bobo TV su Twitch. Nei pensieri di FantAntonio l'Inter die l'obbligo, da parte del mister nerazzurro, dire lo."L’anno scorso l’Inter ha fatto una buona stagione, quest’anno è uscita dall’Europa giocando malissimo con giocatori più forti dell’anno scorso", ha spiegato l'exnte. "La Juve sta avendo problemi, io mi aspetto l’Inter a +5 sulla seconda: il Milan è squadra, io mi sarei aspettato l’Inter lì.dice cose che mi stanno dando fastidio, è obbligato are. Chi dice il contrario dice una c….a. E se non lo fa,via. La Juve arriva, se l’Inter domenica non ...

