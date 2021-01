Ballardini: «Genoa squadra seria. Strootman alza il livello» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 LA GARA – «A parte i primi 20 minuti che siamo stati timidi, la squadra è cresciuta nel gioco e nella pressione, diventando più padrona del campo. Ci teniamo la bella partita fatta». AUTOSTIMA – «Noi sappiamo di avere una rosa di ragazzi molto seri che si impegnano quotidianamente per crescere. Questa sera abbiamo confermato la serietà e la qualità dei nostri calciatori». Strootman – «Penso che alzerà il livello qualitativo. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Davide, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus Davide, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 LA GARA – «A parte i primi 20 minuti che siamo stati timidi, laè cresciuta nel gioco e nella pressione, diventando più padrona del campo. Ci teniamo la bella partita fatta». AUTOSTIMA – «Noi sappiamo di avere una rosa di ragazzi molto seri che si impegnano quotidianamente per crescere. Questa sera abbiamo confermato la serietà e la qualità dei nostri calciatori».– «Penso che alzerà ilqualitativo. Ha ...

