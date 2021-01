Word, PowerPoint e Excel: le app Office si aggiornano per iOS (Di martedì 12 gennaio 2021) Le applicazioni Office Mobile – Word, PowerPoint ed Excel – per iOS e iPadOS si sono aggiornate ieri alla versione 2.45 introducendo alcune novità. Cosa c’è di nuovo? Word Supporto per l’interazione testuale tramite interfaccia utente: usa il trackpad della tua nuova tastiera Magic Keyboard per interagire con il tuo documento. Usa un dispositivo di puntamento: collega un trackpad o un mouse al tuo iPad per interagire in modo diverso con PowerPoint. PowerPoint Prova la tua presentazione con Presenter Coach: Ottieni feedback sugli aspetti che consentono di coinvolgere un gruppo di destinatari, ad esempio la velocità, il passo, le parole di riempimento, le frasi riservate e altri aspetti. Excel Lavora con più fogli di calcolo simultaneamente: ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 12 gennaio 2021) Le applicazioniMobile –ed– per iOS e iPadOS si sono aggiornate ieri alla versione 2.45 introducendo alcune novità. Cosa c’è di nuovo?Supporto per l’interazione testuale tramite interfaccia utente: usa il trackpad della tua nuova tastiera Magic Keyboard per interagire con il tuo documento. Usa un dispositivo di puntamento: collega un trackpad o un mouse al tuo iPad per interagire in modo diverso conProva la tua presentazione con Presenter Coach: Ottieni feedback sugli aspetti che consentono di coinvolgere un gruppo di destinatari, ad esempio la velocità, il passo, le parole di riempimento, le frasi riservate e altri aspetti.Lavora con più fogli di calcolo simultaneamente: ...

