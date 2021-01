Vuoi eliminare Whatsapp? Cancellare l’app dal telefono non basta (Di martedì 12 gennaio 2021) Se avete deciso di Cancellare Whatsapp dal vostro telefono dovrete prima eseguire alcune importanti operazioni preliminari web sourceContinua il tam tam mediatico attorno a Whatsapp. La famosa app di messaggistica, di proprietà del gruppo Facebook, sta facendo parlare di se a causa dei nuovi termini sulla privacy introdotti da qualche giorno che hanno mandato nel panico migliaia di utenti. Nonostante non si tratti di nulla di preoccupante a livello di sicurezza dei nostri dati, sono molte le persone che si stanno chiedendo se valga la pena accettarli lo stesso e continuare ad utilizzare l’applicazione oppure farne definitivamente a meno e passare ad un altro tipo di app sempre dedicata alla messaggistica come ad esempio Telegram. Per coloro che hanno intenzione di rimuovere Whatsapp ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Se avete deciso didal vostrodovrete prima eseguire alcune importanti operazioni preliminari web sourceContinua il tam tam mediatico attorno a. La famosa app di messaggistica, di proprietà del gruppo Facebook, sta facendo parlare di se a causa dei nuovi termini sulla privacy introdotti da qualche giorno che hanno mandato nel panico migliaia di utenti. Nonostante non si tratti di nulla di preoccupante a livello di sicurezza dei nostri dati, sono molte le persone che si stanno chiedendo se valga la pena accettarli lo stesso e continuare ad utilizzarelicazione oppure farne definitivamente a meno e passare ad un altro tipo di app sempre dedicata alla messaggistica come ad esempio Telegram. Per coloro che hanno intenzione di rimuovere...

inspirationsse1 : @Michela60706655 Stai sposando una causa giusta, ma ti muovi nel modo sbagliato. E' un modo per abbassarsi al loro… - pazzescamilan : RT @senzabrasile: comunque era più bello una volta quando al televoto c’era la domanda “chi vuoi eliminare” e non “chi vuoi salvare” perché… - Ale1D_t : RT @senzabrasile: comunque era più bello una volta quando al televoto c’era la domanda “chi vuoi eliminare” e non “chi vuoi salvare” perché… - ilariasweet94 : RT @senzabrasile: comunque era più bello una volta quando al televoto c’era la domanda “chi vuoi eliminare” e non “chi vuoi salvare” perché… - senzabrasile : comunque era più bello una volta quando al televoto c’era la domanda “chi vuoi eliminare” e non “chi vuoi salvare”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi eliminare Samantha De Grenet eliminata dal Grande Fratello Vip secondo i lettori di Fanpage.it Tv Fanpage Breath Of The Wild: un giocatore elimina un Guardiano da più di 1400 metri di distanza

Breath Of The Wild, un giocatore ha colpito un Guardiano con arco e freccia da quasi un chilometro e mezzo di distanza ...

Grande Fratello Vip, eliminato Mario Ermito. In nomination entrano Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania

Mario Ermito è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. “Me l’aspettavo, ti dico la verità – le sue prime parole dopo l’eliminazione – Ma sono contento di essermi fatto conoscere per quello ...

Breath Of The Wild, un giocatore ha colpito un Guardiano con arco e freccia da quasi un chilometro e mezzo di distanza ...Mario Ermito è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. “Me l’aspettavo, ti dico la verità – le sue prime parole dopo l’eliminazione – Ma sono contento di essermi fatto conoscere per quello ...