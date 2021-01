Vaccini anti-Covid, Arcuri: ancora lunga la strada per l'immunità di gregge (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante, dopo la prima tranche Pfizer, siano arrivate le dosi del vaccino Moderna in Italia e il nostro Paese sia il primo in Ue per numero di somministrazioni, il commissario Arcuri si mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante, dopo la prima tranche Pfizer, siano arrivate le dosi del vaccino Moderna in Italia e il nostro Paese sia il primo in Ue per numero di somministrazioni, il commissariosi mostra ...

SkyTG24 : L'#AltoAdige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito… - valigiablu : Come comunicare la vaccinazione anti COVID-19 a chi è incerto | @timetit - HuffPostItalia : Oms: 'Nonostante i vaccini, bisognerà rispettare le misure anti-Covid per tutto il 2021' (VIDEO) - occhio_notizie : Vaccini anti-Covid, Arcuri: 'Ancora lunga la strada per l'immunità di gregge' - Trmtv : Vaccini anti-covid, Asl Bat: “Nessuna anomalia nella somministrazione” -