Uomini e Donne, Simone Bolognesi lascia il trono over: “Aprirei parentesi che adesso…” (Di martedì 12 gennaio 2021) In queste ore, Simone Bolognesi, ex concorrente di Uomini e Donne, ha fatto un annuncio sui social in cui ha dichiarato di aver abbandonato definitivamente il programma. Le parole adoperate dal protagonista, però, sono apparse colme di rammarico, sintomo del fatto che, probabilmente, ci sono dei lasciti alquanto intricati. Simone, però, non ha voluto sollevare una polemica, tuttavia, nel corso di una diretta registrata successivamente all’annuncio, si è lasciato scappare qualcosa di più. Vediamo tutto quello che è emerso e il motivo per il quale il cavaliere avrebbe deciso di mollare la presa. Il percorso di Simone Bolognesi a Uomini e Donne Simone Bolognesi ha deciso ufficialmente di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) In queste ore,, ex concorrente di, ha fatto un annuncio sui social in cui ha dichiarato di aver abbandonato definitivamente il programma. Le parole adoperate dal protagonista, però, sono apparse colme di rammarico, sintomo del fatto che, probabilmente, ci sono dei lasciti alquanto intricati., però, non ha voluto sollevare una polemica, tuttavia, nel corso di una diretta registrata successivamente all’annuncio, si èto scappare qualcosa di più. Vediamo tutto quello che è emerso e il motivo per il quale il cavaliere avrebbe deciso di mollare la presa. Il percorso diha deciso ufficialmente di ...

