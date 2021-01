Un video vi ha convinto ad abbandonare WhastApp e passare a Signal? Attenti! È stato tagliato ad arte

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021) Riceviamo una richiesta di verifica al numero Whatsapp +393518091911 in merito a undove si invita adl’App in favore della «concorrente». Il motivo? Dal prossimo 8 febbraio Whatsapp, di proprietà Facebook, cambierà i propri termini sulla privacy e le notizie diffuse in merito hanno scatenato un allarmismo eccessivo. Ilviene condiviso sia via Whatsapp che attraverso altre piattaformecome Youtube, ma in canali che non sono quelli dell’autore. Il, però, non è completo e bisognerebbe vedere la seconda pdove si scopre un «piccolo problema». Per chi ha fretta Ildiffuso online è solo la piniziale di quello originale. Iloriginale dura 29 minuti ...