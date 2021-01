Traffico Roma del 12-01-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono già trafficate tutte le principali vie consolari in direzione della centro città su disposizione dei Vigili del Fuoco chiuso un tratto della via Trionfale 3 a via San Tommaso d’Aquino e Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto il cosiddetto K2 è in corso una verifica tecnica sulla stabilità degli alberi di transito esteso Quindi anche i pedoni sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra le uscite innia e da mentre in esterna si rallenta dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila proprio sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code a tratti da Viale Togliatti fino al bivio per la tangenziale verso il centro trafficata la diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà ...