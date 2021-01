Serie D Calciomercato, le mosse in entrata delle prime in classifica (Di martedì 12 gennaio 2021) La Serie D, un po’ alla volta, sta portando alla ribalta le squadre che da qui in avanti, punteranno al salto di categoria. Vediamo nel dettaglio le scelte di mercato operate sino a qui, dalle prime delle classe in ogni girone. Girone A – Gozzano primo fa il pieno di giovani La formazione di mister Soda domenica scorsa, ha battuto con un pesante 4-1 il Pont Donnaz HAE e momentaneamente con 25 punti (e una gara in più rispetto al Bra e allo stesso P.D.H.A.E.), guida la classifica del primo girone della Serie D. In questo mercato invernale, i rossoblu hanno puntato su un portiere di esperienza come Matteo Cincilla (svincolatosi dal Ravenna), ma anche su due giovani, ovvero il centrocampista classe 2001 Edoardo Confalonieri, arrivato dal Renate e Matteo Siano, attaccante del 2002, ex-Piacenza. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) LaD, un po’ alla volta, sta portando alla ribalta le squadre che da qui in avanti, punteranno al salto di categoria. Vediamo nel dettaglio le scelte di mercato operate sino a qui, dalleclasse in ogni girone. Girone A – Gozzano primo fa il pieno di giovani La formazione di mister Soda domenica scorsa, ha battuto con un pesante 4-1 il Pont Donnaz HAE e momentaneamente con 25 punti (e una gara in più rispetto al Bra e allo stesso P.D.H.A.E.), guida ladel primo girone dellaD. In questo mercato invernale, i rossoblu hanno puntato su un portiere di esperienza come Matteo Cincilla (svincolatosi dal Ravenna), ma anche su due giovani, ovvero il centrocampista classe 2001 Edoardo Confalonieri, arrivato dal Renate e Matteo Siano, attaccante del 2002, ex-Piacenza. Il ...

SkySport : Calhanoglu e il rinnovo col Milan, giorni decisivi. Il turco corteggiato da mezza Europa - DiMarzio : Il #Genoa è ai dettagli per il ritorno in Serie A di Kevin #Strootman - infoitsport : Calciomercato, colpo Caicedo in Serie A - cn1926it : UFFICIALE - Pol #Lirola lascia la #Fiorentina: la nuova destinazione - ganezbagas : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | #Reggina, arriva la firma di #Nicolas: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Calciomercato Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport DALL’OASI SANFELICIANA ALLA VETTA IN SERIE D. A soli diciott’anni primo goal del talento con la capolista ACR Messina

SAN FELICE A CANCELLO – Un goal di una preziosità indicibile. Il primo sigillo della carriera del diciottenne Clemente Crisci arriva in una partita molto delicata per il suo ACR Messina e regala un pa ...

Gestione Liguori, la Turris replica al dirigente comunale: «Legittima la proroga in corso»

Torna di stretta attualità l’argomento Liguori lungo l’asse Comune-Turris. Sullo sfondo, la questione della convenzione relativa alla gestione del comunale (che ...

SAN FELICE A CANCELLO – Un goal di una preziosità indicibile. Il primo sigillo della carriera del diciottenne Clemente Crisci arriva in una partita molto delicata per il suo ACR Messina e regala un pa ...Torna di stretta attualità l’argomento Liguori lungo l’asse Comune-Turris. Sullo sfondo, la questione della convenzione relativa alla gestione del comunale (che ...