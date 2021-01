Renzi: Conte è convinto di avere i numeri? Iv andrà all’opposizione (Di martedì 12 gennaio 2021) . E sul ritiro delle ministre: “Stasera ne parliamo” Durante un colloquio con i cronisti al Senato, Matteo Renzi,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) . E sul ritiro delle ministre: “Stasera ne parliamo” Durante un colloquio con i cronisti al Senato, Matteo,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - FerroNano : RT @inaltoicuori_5S: - TOSADORIDANIELA : RT @ruggierofilann4: #Renzi HAI SEMPRE DISTRUTTO MAI COSTRUITO.HAI DISTRUTTO LETTA CON L'INEFFABILE STAI TRANQUILO, ORA LO VUOI FARE CON CO… -