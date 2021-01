Pmi Day | al via gli incontri one to one

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 2580 gli alunni di 120 classi coinvolti negli“Pmi Day one to one” che hanno preso il via questa mattina, grazie all’impegno del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo. Fra oggi e i primi di febbraio sono previsti in totale 51 appuntamenti webinar, della durata di circa un’ora, all’interno dei quali una singola azienda verrà abbinata a una o più classi di seconda e terza media permettendo a imprenditori, insegnanti e studenti di interagire. L’intento è quello di sfruttare le nuove tecnologie per offrire anche quest’anno l’opportunità di un incontro ravvicinato con le realtà produttive del territorio, mantenendo in vita, in modalità virtuale, un’iniziativa che nelle ultime dieci edizioni ha permesso l’ingresso in azienda di quasi 40 mila studenti, portando un importante contributo di conoscenza in vista della scelta della scuola superiore, ...