Per Moody's sono a rischio crac Comuni e Regioni: la Lonardo interroga Gualtieri (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto "Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per chiedere di sapere se risponda al vero l'allarme lanciato da Moody's, secondo cui i nostri Comuni e le nostre Regioni sarebbero a rischio crac, a seguito delle minori entrate sul fronte erariale e dei maggiori costi dovuti alla gestione locale della pandemia. Per chiedere, inoltre, se sia giusta la preoccupazione che, nei prossimi mesi, molte amministrazioni potranno essere costrette a rinegoziare i debiti, e quali rimedi, eventualmente, il Governo intenda mettere in atto per far fronte a tale situazione". Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.

