"Nei sorrisi e negli occhi, ciao papà". Lo straziante ricordo del leader dei Negramaro - (Di martedì 12 gennaio 2021) Roberta Damiata Sono passati otto anni dalla morte del padre Gabriele avvenuta per un'infarto improvviso, ma per il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, il dolore è sempre presente. Nell'anniversario della sua morta lo ricorda con un doloroso post sui suoi social Era il 2013 quando per un infarto si è spento improvvisamente Gianfranco il padre di Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro. Un dolore che nonostante gli anni il cantante non riesce a lenire e che nell'anniversario della ricorrenza ha voluto ricordare anche sulla sua pagina instagram con un toccante post. “Dentro di me, in questo giorno maledetto... hai lasciato un vuoto incolmabile... e qualcosa è cambiata per sempre, nei sorrisi e negli occhi miei... ciao ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roberta Damiata Sono passati otto anni dalla morte del padre Gabriele avvenuta per un'infarto improvviso, ma per ildeiGiuliano Sangiorgi, il dolore è sempre presente. Nell'anniversario della sua morta lo ricorda con un doloroso post sui suoi social Era il 2013 quando per un infarto si è spento improvvisamente Gianfranco il padre di Giuliano Sangiorgidei. Un dolore che nonostante gli anni il cantante non riesce a lenire e che nell'anniversario della ricorrenza ha voluto ricordare anche sulla sua pagina instagram con un toccante post. “Dentro di me, in questo giorno maledetto... hai lasciato un vuoto incolmabile... e qualcosa è cambiata per sempre, neimiei......

Fontana3Lorenzo : Un'Europa vile, non batte ciglio contro l'usurpazione messa in atto dai soldati azeri nei territori conquistati del… - dvrgrz : Giganti Nel cuore nella forza Erculei Nella abnegazione Grandi Nell umanità nelle lacrime nei sorrisi NOI SIAMO UMA… - manugrace81 : Dayane ti faremo vincere perché più di tutti quelli li..ci sei arrivata dentro ..come mai prima nessuno..sia nei tu… - LuciLuci78 : Ma solo io sono piena delle insinuazioni subdole e finte buoniste della Gregoraci, delle minacce dei suoi avvocati,… - ForseSonoSi : RT @poetrando: Tu rimani. Quel sorriso che sapeva di albe le tue mani nei miei occhi le mie parole tra le tue ciglia. Tu rimani. Anche nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei sorrisi "Nei sorrisi e negli occhi, ciao papà". Lo straziante ricordo del leader dei Negramaro ilGiornale.it Oscar, Netflix lancia Sophia Loren verso il tris con La vita davanti a sé

A parte la meravigliosa bellezza (che già di suo basterebbe), c'è qualcosa in Sophia Loren che l'ha fatta e la fa diversa da ogni altra diva di fama planetaria. Ed ...

"Nei sorrisi e negli occhi, ciao papà". Lo straziante ricordo del leader dei Negramaro

Sono passati otto anni dalla morte del padre Gabriele avvenuta per un'infarto improvviso, ma per il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgio, il dolore è sempre presente. Nell'anniversario della sua ...

A parte la meravigliosa bellezza (che già di suo basterebbe), c'è qualcosa in Sophia Loren che l'ha fatta e la fa diversa da ogni altra diva di fama planetaria. Ed ...Sono passati otto anni dalla morte del padre Gabriele avvenuta per un'infarto improvviso, ma per il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgio, il dolore è sempre presente. Nell'anniversario della sua ...