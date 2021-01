Milan-Torino 5-4 d c r | Passano i rossoneri | Decisivo l’errore di Rincon | Cronaca | Tabellino

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)vive all’insegna dell’equilibrio. Due pali per Dalot e Calabria, proteste rossonere per un contatto in area su Leao. Dal dischetto Tatarusanu ipnotizza El General, Calhanoglu segna l’ultimo. Il… L'articolo5-4 d.c.r.diproviene da MeteoWeek.