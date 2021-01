Lupin non è Lupin (Di martedì 12 gennaio 2021) Lupin - Netflix La serie si chiama Lupin ma il protagonista non è Lupin bensì ci “assomiglia”. Ideata da George Kay e François Uzan, la nuova produzione francese di Netflix riscrive infatti il mito del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc, creando di fatto una nuova saga tutta da scoprire. Discostandosi completamente da altri adattamenti, la proposta del servizio streaming è un romanzo familiare, composto da intrighi e qualche colpo ad effetto, dove a spiccare è il protagonista Omar Sy. Lupin: la trama Al centro del racconto dei 5 episodi che compongono la prima parte c’è Assane Diop (Omar Sy), un uomo di quarant’anni desideroso di vendicarsi della morte del padre Babakar (Fargass Assandé), accusato ingiustamente di aver rubato una ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021)- Netflix La serie si chiamama il protagonista non èbensì ci “assomiglia”. Ideata da George Kay e François Uzan, la nuova produzione francese di Netflix riscrive infatti il mito del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc, creando di fatto una nuova saga tutta da scoprire. Discostandosi completamente da altri adattamenti, la proposta del servizio streaming è un romanzo familiare, composto da intrighi e qualche colpo ad effetto, dove a spiccare è il protagonista Omar Sy.: la trama Al centro del racconto dei 5 episodi che compongono la prima parte c’è Assane Diop (Omar Sy), un uomo di quarant’anni desideroso di vendicarsi della morte del padre Babakar (Fargass Assandé), accusato ingiustamente di aver rubato una ...

