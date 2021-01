Lo yoga sul web spopola | un italiano su cinque lo pratica di M Calvetti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Di Monica- presidente Associazione Italiana Iyengar) Tra le nuove abitudini nate in questo anno particolare che abbiamo appena passato, alcune attività svolte a contatto con la natura sono state spesso citate: escursionismo, cicloturismo, passeggiate nel verde. Ma c’è un’altra tendenza in crescita di cui si è parlato meno: loe la meditazione, a cui moltissimi italiani si sono avvicinati a cominciare dal primo periodo di lockdown. Secondo i dati di una ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua, nel 2020 unsuhatoe più della metà ha deciso di intraprendere questa disciplina proprio per affrontare il difficile periodo della quarantena. Di questi nuovinti, nove su dieci affermano che proseguiranno ...