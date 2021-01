Lega Pro | Ghirelli rieletto presidente con 49 voti a favore

borghi_claudio : @nientediniente1 Eh come no... nel momento decisivo Trump ha proprio fatto un tweet pro Lega e sovranismo... Ah no,… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA LEGA PRO Francesco Ghirelli rieletto presidente 49 voti a favore, 4 schede bianche, 1 astenuto #SkySport #LegaPro #… - zazoomblog : Lega pro Ghirelli rieletto presidente - #Ghirelli #rieletto #presidente - MRB_it : ?? Ufficiale, Francesco #Ghirelli confermato presidente della #Lega Pro #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - tuttocampo : Lega Pro; Ghirelli rieletto presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro

Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente della Lega Pro per il secondo mandato. Il numero uno uscente, nominato per la prima volta il 6 novembre 2018 succedendo a Gabriele Gravina, ha raccolto ...TERAMO – Come da previsioni, Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente di Lega Pro per il suo secondo mandato. L’assemblea elettiva della terza serie ha incoronato il numero uno uscente con ben 4 ...