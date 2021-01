La Rai imbarazza la vigilanza | Pd e 5S zitti sulle veline di Conte

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Michele Anzaldi è un fiume in piena: le immagini confezionate da Palazzo Chigi che passano in rotazione nei tg Rai non sono più tollerabili. Ma dalla maggioranza e dall'Agcom il silenzio è assordante I video auto-prodotti da Palazzo Chigi sono diventati un caso in Rai. Con la scusa dell'epidemia di coronavirus, infatti, alle troupe televisive, anche a quelle del servizio pubblico, è stato impedito di fare riprese all'interno dei palazzi del potere e così in Rai arrivano video preconfezionati dallo staff della comunicazione di Giuseppe, filmati dai contorni propagandistici che non sono più tollerati dalle parti di viale Mazzini. Michele Anzaldi ha alzato la voce in un'intervista con Il Riformista, denunciando l'assordande silenzio delle istituzioni, in primis del Partito Democratico, ma anche di Agcom, al quale sono pervenuti due ...