Immunità e varianti | due domande cruciali sul Covid-19

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Quando e come finirà la pandemia di-19 attualmente in corso? Le epidemie finiscono quando la popolazione raggiunge un certo livello dia causa del vaccino o del contagio. Non è facile stimare esattamente il livello didi popolazione necessario, perché alcuni fattori che concorrono a determinarlo non sono noti con certezza: ad esempio quanto sia ampia la variabilità genetica nella suscettibilità al contagio. Ciononostante la stima più o meno accettata nella comunità scientifica è che per fermare l’epidemia sia necessaria l’immunizzazione di almeno il 60% della popolazione. Nel corso dell’epidemia sono stati sollevati dei dubbi sull’effettiva validità di questo tipo di stime per due ragioni: che l’ottenuta attraverso la malattia o il vaccino sia di durata e intensità insufficiente a ...