Governo | Toninelli | “È una crisi personale fondata sul nulla | in un Paese serio con 600 morti al giorno non ci sarebbe”

"In un Paese serio, con 600 morti al giorno per Covid, non ci sarebbe nessuna crisi". Sono le parole di Danilo Toninelli, intercettato fuori da Palazzo Chigi poco prima dell'inizio del Consiglio dei ministri che potrebbe siglare, secondo alcuni, la definitiva crisi di Governo promossa da Matteo Renzi. E sul leader di Italia viva, Toninelli ha commentato: "Si tratta di una crisi personale, voluta da una persona, fondata sul nulla".

Crisi di governo? Se ne sta discutendo in queste ore a Roma. Le opinioni dei parlamentari cremonesi Silvana Comaroli (Lega) e Danilo Toninelli (M5S).

