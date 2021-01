Governo: Salvini, ‘sembra calciomercato, M5S in mano a Mastella’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Sembra il calciomercato, c’è Mastella, con tutto il rispetto, che detta legge, che è il nuovo sponsor di Conte. Conte e i Cinquestelle sono passati dalla rivoluzione a essere in mano a Mastella”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Sembra il, c’è Mastella, con tutto il rispetto, che detta legge, che è il nuovo sponsor di Conte. Conte e i Cinquestelle sono passati dalla rivoluzione a essere ina Mastella”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

