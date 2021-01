Governo: Bettini, ‘spazi per convergere ci sono, altrimenti mare aperto e rischio urne’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Dipende dalle intenzioni di Italia viva. Se vorrà contribuire a uno sviluppo positivo della situazione o, al contrario, aprire una crisi al buio priva di prospettive e foriera di instabilità”. Lo dice Goffredo Bettini a ‘Affaritaliani’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Dipende dalle intenzioni di Italia viva. Se vorrà contribuire a uno sviluppo positivo della situazione o, al contrario, aprire una crisi al buio priva di prospettive e foriera di instabilità”. Lo dice Goffredoa ‘Affaritaliani’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - giampieri_f : Renzi che m’ha rotto il ca... faccia cadere sto Governo Conte che m’ha rotto il ca... vada in Parlamento I parlamen… - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'spazi per convergere ci sono, altrimenti mare aperto e rischio urne'... - patriziadegioia : RT @francescagraz1: Nel governo, chi crea un clima di tensione e parla di una 'crisi al buio'lo dice solo xchè teme di perdere la sua posiz… - marcomoltomale : RT @fforzano: La tocco piano. Se Conte mette dentro Renzi, Boschi e Bettini (e magari sostituisce la Catalfo) non è più un governo, ma un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bettini Governo e recovery plan, telefonate tra Di Maio, Bettini, Franceschini Corriere della Sera Governo: Bettini, 'spazi per convergere ci sono, altrimenti mare aperto e rischio urne'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Dipende dalle intenzioni di Italia viva. Se vorrà contribuire a uno sviluppo positivo della situazione o, al contrario, aprire una crisi al buio priva di prospettive e fori ...

Cdm, Palazzo Chigi: “Se Italia Viva si sfila sarà impossibile un nuovo governo con loro”

ROMA - In vista del Consiglio dei ministri di questa sera, la tensione nella maggioranza si trasforma sempre di più in uno scontro dirompente. Da Palazzo ...

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Dipende dalle intenzioni di Italia viva. Se vorrà contribuire a uno sviluppo positivo della situazione o, al contrario, aprire una crisi al buio priva di prospettive e fori ...ROMA - In vista del Consiglio dei ministri di questa sera, la tensione nella maggioranza si trasforma sempre di più in uno scontro dirompente. Da Palazzo ...