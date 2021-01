Fai attenzione a questo errore che quasi tutti commettiamo quando facciamo la doccia

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 12 gennaio 2021)amiamo fare unacalda d’inverno e fresca d’estate, ma a molti può capitare di avere dei problemi subito dopo, come avvertire la sensazione della pelle che tira o fà prurito.perché ci sono alcuni gesti che compiamo senza rendercene conto e senza prestare la dovuta, come ad esempio lavarsi i capelli come ultima azione della. Prodotti non adatti Perché è sbagliato? Chi ha la pelle sensibile lo sa, dopo essersi asciugati si sente prurito e anche un fastidioso formicolio,perchè lo shampoo e il balsamo che usiamo e che scivolano sul nostro corpo sono formulati per i capelli, quindi potrebbero contenere anche sostanze un pò sgrassanti e quindi aggressive che per la pelle del corpo non sono adatte. Dobbiamo rinunciare a ...