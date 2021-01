Elon Musk e Tom Cruise per riprese dallo spazio. Il volo per l’attore è previsto per Ottobre 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Elon Musk ha messo a disposizione di Tom Cruise e del suo staff un razzo per girare parte di un nuovo film direttamente dallo spazio. Può sembrare una fake news, ma non è così. Niente è impossibile al patron della Tesla, che da moltissimo tempo ha anche altri progetti riferiti all’universo e allo spazio in genere. Il volo è stato programmato per Ottobre del 2021. La missione dell’attore e del suo staff (ci sarà anche il regista Doug Liman) era già stata annunciata dal responsabile della Nasa Jim Bridenstine. Come farà Tom Cruise ad andare nello spazio? Con un razzo di Elon Musk! Per l’occasione, Elon Musk ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 12 gennaio 2021)ha messo a disposizione di Tome del suo staff un razzo per girare parte di un nuovo film direttamente. Può sembrare una fake news, ma non è così. Niente è impossibile al patron della Tesla, che da moltissimo tempo ha anche altri progetti riferiti all’universo e alloin genere. Ilè stato programmato perdel. La missione dele del suo staff (ci sarà anche il regista Doug Liman) era già stata annunciata dal responsabile della Nasa Jim Bridenstine. Come farà Tomad andare nello? Con un razzo di! Per l’occasione,...

Corriere : Signal, boom di download dopo i nuovi termini di WhatsApp (e c’è lo zampino di Elon Musk) - lillydessi : Signal, boom di download dopo i nuovi termini di WhatsApp (e c’è lo zampino di Elon Musk) - Corriere della Sera… - Nefyartista1 : @IvotedT Elon Musk non mi piace, soffro di vertigini e questo mi vorrebbe spedire in un altro pianeta? No, grazie,… - Mr_Pencil_ : RT @LecisNazareno: Elon Musk ha detto ai suoi follower su Twitter di 'usare Signal'. Il risultato? Una società chiamata 'Signal Advance' h… - Das90657928 : @luimazzei @iosonolacora @androm @franciungaro @elonmusk @paoloigna1 @LuigiGarofalo @pieroboccellato… -