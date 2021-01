Dead Cells si espande con Fatal Falls: trailer e data di uscita del nuovo DLC (Di martedì 12 gennaio 2021) Motion Twin ed Evil Empire hanno appena rilasciato il trailer di Fatal Falls, nuovo DLC in arrivo il 26 gennaio per l'apprezzato metroidvania Dead Cells. Da quando il gioco è stato rilasciato in Accesso Anticipato nel 2017, questo è il secondo DLC a pagamento, nonché ventiduesimo aggiornamento del titolo: l'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer di gameplay che svela alcuni terribili e minacciosi nemici, armi affilatissime e due ambientazioni interamente originali. Nominato più volte e vincitore di numerosi premi dedicati al gioco dell'anno del 2018, Dead Cells è un metroidvania roguelite con elementi action e platform apprezzato da critica e pubblico, ambientato in un castello ricco di imprevedibili insidie, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Motion Twin ed Evil Empire hanno appena rilasciato ildiDLC in arrivo il 26 gennaio per l'apprezzato metroidvania. Da quando il gioco è stato rilasciato in Accesso Anticipato nel 2017, questo è il secondo DLC a pagamento, nonché ventiduesimo aggiornamento del titolo: l'annuncio è accompagnato da undi gameplay che svela alcuni terribili e minacciosi nemici, armi affilatissime e due ambientazioni interamente originali. Nominato più volte e vincitore di numerosi premi dedicati al gioco dell'anno del 2018,è un metroidvania roguelite con elementi action e platform apprezzato da critica e pubblico, ambientato in un castello ricco di imprevedibili insidie, ...

Eurogamer_it : #DeadCells si espande con #FatalFalls: ecco il trailer del nuovo #DLC - IGNitalia : #FatalFalls, il DLC di #DeadCells, ha una data di lancio ufficiale. - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: La hit di successo Dead Cells continua a espandersi con Fatal Falls, il nuovo DLC in arrivo questo mese - NPlayerItalia : Il mondo di Dead Cells è in continua espansione, arriva Fatal Falls - GamesPaladinsIT : La hit di successo Dead Cells continua a espandersi con Fatal Falls, il nuovo DLC in arrivo questo mese… -