Da 70 a più di 1.110 Comuni con banda ultralarga in un anno (Di martedì 12 gennaio 2021) In quest’ultimo anno il nostro Paese ha raggiunto risultati che ritengo meritino di essere menzionati. Erano soltanto 70 i Comuni italiani raggiunti dalla banda ultra larga nel 2019. Oggi, dopo un anno, sono diventati più di 1100. Si tratta di Comuni localizzati nelle cosiddette “aree bianche”, ossia zone del Paese dove i privati non hanno un interesse economico ad investire. Questi Comuni ora, grazie all’intervento dello Stato, possono usufruire di una connessione più veloce. A beneficiarne sono il mondo del lavoro, soprattutto le aziende, le famiglie, le istituzioni pubbliche e anche le scuole: realtà che in questo particolare momento storico stanno attraversando un periodo complicato in cui la connettività sicura e con elevata capacità è diventata ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 12 gennaio 2021) In quest’ultimoil nostro Paese ha raggiunto risultati che ritengo meritino di essere menzionati. Erano soltanto 70 iitaliani raggiunti dallaultra larga nel 2019. Oggi, dopo un, sono diventati più di 1100. Si tratta dilocalizzati nelle cosiddette “aree bianche”, ossia zone del Paese dove i privati non hun interesse economico ad investire. Questiora, grazie all’intervento dello Stato, possono usufruire di una connessione più veloce. A beneficiarne sono il mondo del lavoro, soprattutto le aziende, le famiglie, le istituzioni pubbliche e anche le scuole: realtà che in questo particolare momento storico stattraversando un periodo complicato in cui la connettività sicura e con elevata capacità è diventata ...

MEF_GOV : In #leggedibilancio prorogato al 2022 il #superbonus edilizio al 110%, esteso anche all’abbattimento delle barriere… - LEBBY4EVER : RT @GiovanniToti: Ci ha lasciato la nostra abitante più anziana: Celestina Gardella. Ad agosto avrebbe compiuto 110 anni ed era una delle d… - GiovanniToti : Ci ha lasciato la nostra abitante più anziana: Celestina Gardella. Ad agosto avrebbe compiuto 110 anni ed era una d… - ANIT_1984 : ??L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo… - EttoreBaita : RT @LucaMagmo: quando anche l'anziano con la Panda fa i 110 in tangenziale capisci che le certezze a questo mondo non esistono più! -