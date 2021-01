Crotone, la settimana di lavoro si apre con un’altra brutta notizia (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Crotone è tornato oggi al allenarsi dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Verona. Perso Arkadiusz Reca, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, la settimana si è aperta con un’altra notizia negativa per il tecnico Giovanni Stroppa. L’allenatore pitagorico dovrà infatti fare a meno anche di Salvatore Molina per il match contro il Benevento, in programma domenica (ore 15) allo “Scida“. Il centrocampista dei calabresi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del trochite omerale sinistro. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l’attività e starà fuori per circa un mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilè tornato oggi al allenarsi dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Verona. Perso Arkadiusz Reca, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, lasi è aperta connegativa per il tecnico Giovanni Stroppa. L’allenatore pitagorico dovrà infatti fare a meno anche di Salvatore Molina per il match contro il Benevento, in programma domenica (ore 15) allo “Scida“. Il centrocampista dei calabresi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del trochite omerale sinistro. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l’attività e starà fuori per circa un mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

