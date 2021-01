Coronavirus, Pregliasco: “Impennata contagi dalla prossima settimana” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco ha rilasciato un’intervista per parlare dello stato attuale della pandemia nel nostro paese. La zona bianca al momento è una speranza che non sembra però supportata dai dati che abbiamo a disposizione. Questa l’opinione del virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista rilasciata a Rai Radio1. Il medico infatti è convinto che un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il virologo Fabrizioha rilasciato un’intervista per parlare dello stato attuale della pandemia nel nostro paese. La zona bianca al momento è una speranza che non sembra però supportata dai dati che abbiamo a disposizione. Questa l’opinione del virologo Fabrizioin un’intervista rilasciata a Rai Radio1. Il medico infatti è convinto che un L'articolo proviene da Inews.it.

RedazioneLaNews : #Milano Covid, tornano a salire i ricoveri in Lombardia. Pregliasco: 'Ci sono segnali negativi' - Yogaolic : #Covid, tornano a salire i ricoveri in #Lombardia. Pregliasco: 'Ci sono segnali negativi' - enricoP22 : #t?agad?al?a7 ' siamo con il direttore dell'istituto di igiene .. diciamo che è un epidemiologo' ....ahahah poi un'… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Terza #Ondata, parla il virologo #Pregliasco - FabyGalanti : RT @tempoweb: Il buon anno dei virologi agli italiani. #Pregliasco: la terza ondata è certa, stop a cene e ritrovi per tutto il 2021 #2genn… -