Cashback 2021: previsti rimborsi per bollo auto, assicurazione e multe (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo la fase sperimentale del Cashback di Natale, conclusasi alla fine del 2020, il programma di rimborsi promosso dal Governo si amplia sempre di più. Palazzo Chigi ha comunicato che dal 1° gennaio 2021, nel piano 'Italia Cashless' rientrano anche le spese per l'auto, indicando nello specifico quali tipologie di rimborsi potranno essere richiesti. Incluse anche le spese per l'auto Oltre agli acquisti che rientravano già nel piano Cashback di Natale, diverse fonti hanno riportato un'ulteriore novità: Palazzo Chigi ha annunciato che il piano 'Italia Cashless' 2021 prevede il rimborso anche del bollo auto, dell'assicurazione e di eventuali multe. Stando a quanto ha riferito ...

