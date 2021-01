Zenga ha detto bugie sul padre Walter: la rivelazione a Pomeriggio 5 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il gieffino Andrea non ha detto la sua verità sul rapporto col papà? Ecco cosa è uscito fuori al programma pomeridiano di Barbara d'Urso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il gieffino Andrea non hala sua verità sul rapporto col papà? Ecco cosa è uscito fuori al programma pomeridiano di Barbara d'Urso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Rosanna32032180 : @Lmr17711551 Stuzzica troppo Zenga: prima gli ha detto perchè ha pomiciato 2 volte con Dayane . - 31Eyebrown : @anacommenta Oppini non si è mai realmente pentito per le frasi che ha detto Brosio sarebbe stato un buon concorren… - petrag_____ : RT @biasbowie02: Stef: “Non??vorrei??che??abbiano??detto??qualcosa??ed??ora??me??lo??vogliono??riferire??per??evitare??che??esca??in??puntata” Zenga: “non m… - quellatipali : @pardonmypandora tanti dicono abbia detto di voler nominare zenga - due_ti : @quellatipali In realtà mentre erano chiuse in stanza, parlando con SDG ha detto che Mario non può nominarlo un'alt… -