Una galassia muore quando non può più formare stelle | processo catturato per la prima volta

Le galassie iniziano a morire quando non possono più formare stelle. Un concetto apparentemente semplice eppure difficile da dimostrare. Per la prima volta un team di ricercatori guidato dall'italiana Annagrazia Puglisi, ricercatrice presso il Durham University's Centre for Extragalactic Astronomy, ha catturato l'inizio della fine di una galassia. Uno sguardo al passato, 9 milioni di anni fa, utilizzando gli strumenti dell'osservatorio Atacama Large Millimeter Array (ALMA), ha catturato le immagini di una galassia che ha iniziato ad espellere circa metà dei gas contenuti al suo interno. Se questa cosa in sé non vi lascia sconvolti, bisogna forse aggiungere che è proprio con i gas contenuti al suo interno che una ...

Galassie: chi si fonde, si spegne

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, la causa fondamentale dello spegnimento della formazione stellare in galassie massicce nell’universo lontano sarebbe la fusione tra galassie ...

L'osservatorio ALMA ha catturato per la prima volta l'inizio della fine di una galassia con l'espulsione di gas dei primi istanti ...Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, la causa fondamentale dello spegnimento della formazione stellare in galassie massicce nell'universo lontano sarebbe la fusione tra galassie ...