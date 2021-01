Trento | protesta in piazza La Giunta | ' vicinanza ai commercianti della città'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Proteste ina gennaio Mattinata di, quella di lunedì 11 gennaio. Dal Comune diè arrivata una nota stampa nel primo pomeriggio che si è dichiarato 'non è indifferente ...

«Vogliamo lavorare». È questo, in estrema sintesi, il messaggio che ristoranti e baristi trentini hanno lanciato oggi al governo italiano, attraverso il ...Una delegazione di rappresentanti degli esercenti pubblici tornati in piazza a protestare lunedì 11 gennaio a Trento, è stata ricevuta in Sala Depero, al termine del corte dal vicepresidente della Pro ...