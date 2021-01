Totti e De Rossi tornano in campo grazie al padel

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021)e De, il capitano e il capitan futuro della Roma, sono tornati in. Questa volta però non si è trattato di una partita di calcio, bensì di un match di, una disciplina che l’ex numero 10 giallorosso adora e pratica di frequente da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. Ricordiamo che ilè uno sport che deriva dal tennis e che si pratica a coppie. Ilda gioco è chiuso lungo i suoi quattro lati, fatta eccezione per le due porte laterali. Negli ultimi anni sta guadagnando consensi, attirando un numero sempre maggiore di appassionati. Francesconon è nuovo ai match di, ma questa volta soprattutto sui social network le immagini del “Pupone” sono diventate subito virali perché insieme a lui c’erano altri due ...