Sambenedettese | esonerato Colantuono | è ufficiale

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese esonerato

Terremoto in casa Sambenedettese nella settimana che porta alla partita col Padova. Con uno scarno comunicato e senza alcun ringraziamento neppure di rito la so ...Sambenedettese, esonerato Colantuono. Avventura da dirigente già finita per il romano che aveva firmato fino al 2025 con i marchigiani.