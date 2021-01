Report | stasera su Rai3 gli appalti per l' acquisto di mascherine e i dati sui contagi da Coronavirus

(Di lunedì 11 gennaio 2021)su, alle 21:20, tornacon la nuova puntata che si occuperà degliper l'die isue decessi datornasualle 21:20, con una nuova puntata e come sempre con tantissimi argomenti, da come vengono gestiti gliper l'di, fino ai problemi nella diffusione deisu decessi eda. Si parte con "Gli smascherati" di Rosamaria Aquino e la collaborazione di Norma Ferrara e Edoardo Garibaldi. Dall'inizio della pandemia gliper ...

