Pioli | «Ibra deve ritrovare ritmo e minutaggio Vogliamo passare il turno»

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di RaiSport del match di domani contro il Torino in Coppa Italia Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di RaiSport presentando il match di domani contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero. «Noi per mentalità e voglia di fare dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita, siamo giovani e il club è prestigioso. Il nostro obiettivo è di passare il turno in Coppa Italia, chiaramente troveremo un avversario che ci metterà in difficoltà. Tonali e Leao? Stanno meglio, la rifinitura di domani sarà decisiva. Per Ibra domani è una tappa importante, ora sta bene ma deve ritrovare il ritmo e minutaggio».

