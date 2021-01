Milan-Torino, Pioli: “Volontà dei miei giocatori lodevole, devo ringraziarli. Continuità? Abbiamo un punto di forza” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Servono cinque partite per arrivare in fondo, dobbiamo provarci.Queste le parole di Stefano Pioli, intervenuto alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico del Milan ha voluto sottolineare in maniera particolare l'importanza di questa competizione, nella quale i rossoneri esordiranno proprio nel match che li vedrà affrontare la compagine granata. La franchigia Milanista- che ha già affrontato la formazione di Marco Giampaolo nell'ultimo turno di Serie A - è dunque pronta, a detta di Pioli, ad arrivare fino in fondo e provare a conquistare questa importante coppa. Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto soprattutto per la disponibilità, la partecipazione e la Volontà dei miei giocatori. Sapevamo che sarebbe stata una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Servono cinque partite per arrivare in fondo, dobbiamo provarci.Queste le parole di Stefano, intervenuto alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il. Il tecnico delha voluto sottolineare in maniera particolare l'importanza di questa competizione, nella quale i rossoneri esordiranno proprio nel match che li vedrà affrontare la compagine granata. La franchigiaista- che ha già affrontato la formazione di Marco Giampaolo nell'ultimo turno di Serie A - è dunque pronta, a detta di, ad arrivare fino in fondo e provare a conquistare questa importante coppa. Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto soprattutto per la disponibilità, la partecipazione e ladei. Sapevamo che sarebbe stata una ...

capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - ZZiliani : Ripensandoci è proprio così: senza il VAR il #Milan sarebbe penultimo con 12 punti e il #Torino primo a 40. Per for… - DiMarzio : #CoppaItalia, #Pioli presenta la partita contro il #Torino | #Milan - Toro_News : ? | PROBABILI FORMAZIONI Tanti cambi nell'undici iniziale del #Toro per la sfida di #CoppaItalia contro il #Milan.… -