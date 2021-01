Juventus, è fatta per il talento francese: visite mediche in corso (Di lunedì 11 gennaio 2021) Juventus – Un nuovo giovane talento per la Juventus. Classe 2001, ha solo 19 anni ma è nel giro della prima squadra del Nantes già da tre stagioni. E’ il più giovane giocatore della storia del club ad aver firmato un contratto professionistico, a 16 anni. Con i grandi si allena, osserva e memorizza. Nasce centrocampista, ma recentemente si è trasformato come ala. Il suo sogno è quello di diventare un grande calciatore. Parliamo di Abdoulaye Dabo che da oggi è un calciatore della Juventus. I bianconeri lo hanno prelevato dai francesi e vogliono capire se ci siano margini per portarlo in prima squadra al fianco di Cristiano Ronaldo. Per adesso, però, partirà dall’Under 23. Juventus, Dabo è a Torino: visite mediche in corso L’acquisto di Abdoulaye Dabo, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 gennaio 2021)– Un nuovo giovaneper la. Classe 2001, ha solo 19 anni ma è nel giro della prima squadra del Nantes già da tre stagioni. E’ il più giovane giocatore della storia del club ad aver firmato un contratto professionistico, a 16 anni. Con i grandi si allena, osserva e memorizza. Nasce centrocampista, ma recentemente si è trasformato come ala. Il suo sogno è quello di diventare un grande calciatore. Parliamo di Abdoulaye Dabo che da oggi è un calciatore della. I bianconeri lo hanno prelevato dai francesi e vogliono capire se ci siano margini per portarlo in prima squadra al fianco di Cristiano Ronaldo. Per adesso, però, partirà dall’Under 23., Dabo è a Torino:inL’acquisto di Abdoulaye Dabo, ...

ZZiliani : È quasi fatta per #Quagliarella (38 anni) alla Juventus. Gli farà da balia Buffon. - infoitsport : Dabo Juventus U23: è fatta per il primo colpo di gennaio. I dettagli - wars_forever : RT @GiovaAlbanese: #Dabo dal Nantes B per la #Juventus #Under23 è fatta ? #calciomercato - Pall_Gonfiato : #Juventus, fatta per un colpo in prospettiva - junews24com : Dabo Juventus U23: è fatta per il primo colpo di gennaio. I dettagli - -