Il complottismo globale non è finito

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se pensate che gli anni che abbiamo alle spalle, diciamo dal 2016 in poi, siano stati caratterizzati dal proliferare di teorie della cospirazione, fake news, post-verità e qualunque altro orrendo neologismo possiate immaginare, aspettate di vedere i prossimi. Prima di proseguire, però, mettiamoci d’accordo su un punto. Prevedere catastrofi è sempre un pessimo investimento: se poi non si verificano, quelli che hai inutilmente spaventato non mancheranno di fartela pagare; e in caso contrario, avranno tutti altro a cui pensare. Dunque premetto che anch’io, come ciascuno di voi, spero che l’arrivo dei vaccini ci permetta di superare una volta per tutte questo periodo angoscioso, e che le fosche profezie sulla comparsa di nuovi virus non meno letali del Covid si rivelino infondate. Temo però che in ogni caso le conseguenze psicologiche – e dunque anche sociali e politiche – dell’esperienza ...