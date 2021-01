Harry e Meghan, che nel 2021 vogliono «guarire» i rapporti in famiglia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo mesi di nuvole nere, il cielo sopra Buckingham Palace si sta piano piano schiarendo. Le tensioni in casa Windsor dovute alla Megxit, infatti, hanno lasciato spazio ad un clima più sereno, merito anche al comportamento più conciliante dei duchi di Sussex. «Il principe Harry e Meghan Markle sperano che il 2021 sia l’anno della guarigione», rivela una fonte a People. «Non soltanto per il mondo, ma anche per la loro famiglia». Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo mesi di nuvole nere, il cielo sopra Buckingham Palace si sta piano piano schiarendo. Le tensioni in casa Windsor dovute alla Megxit, infatti, hanno lasciato spazio ad un clima più sereno, merito anche al comportamento più conciliante dei duchi di Sussex. «Il principe Harry e Meghan Markle sperano che il 2021 sia l’anno della guarigione», rivela una fonte a People. «Non soltanto per il mondo, ma anche per la loro famiglia».

