GFVip 5, Cecilia Capriotti terribile gaffe sul razzismo: Enock furioso sui social (Di lunedì 11 gennaio 2021) La concorrente del GFVip 5 Cecilia Capriotti, durante un momento di confronto con i coinquilini, ha deciso di affrontare il delicato tema del razzismo. L'influencer però ha fatto una terribile "gaffe", parlando del suo ex coinquilino Enock, fratello di Mario Balotelli. La showgirl, sicuramente, si è espressa male e il suo messaggio è stato frainteso. Enock ha immediatamente detto la sua attraverso dei post nelle sue storie Instagram. Purtroppo quando si parla di temi delicati come il razzismo si deve essere sempre precisi, altrimenti si cade in degli errori che posso creare confusione e malintesi come in questo caso. Sicuramente il padrone di casa, Alfonso Signorini, cercherà di spiegare quanto accaduto durante la puntata in diretta di ...

