Esclusiva | Falco | c’è anche il Sassuolo E il Parma resta in corsa

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Pippolascerà probabilmente il Lecce nei prossimi giorni. Ha una clausola da 1,5 milioni, la novità delle ultime ore è l’inserimento concreti delche cerca un altro esterno offensivo. Al club emiliano, come raccontato, piace molto Carles Perez al momento blindato dalla Roma in attesa di un nuovo esterno offensivo (sempre attuale il nome di El Shaarawy). E così ilsta valutando con attenzione, seguito già la sestate. Sull’attuale esterno del Lecceil, mentre il Benevento non ha approfondito dopo i sondaggi di qualche giorno fa. Le piste estere (Fenerbahce, Al-Hilal) per il momentono sullo sfondo. Foto: Instagram Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.