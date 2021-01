Covid e influenza. Gli ospedali ora temono la "tempesta perfetta" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Angeli Salgono i contagi e cresce la pressione sulle terapie intensive e nei pronto soccorso Impennata della curva del coronavirus e picco dell'epidemia influenzale. È questa la «tempesta perfetta» paventata dai medici ospedalieri. I segnali che vanno in questa direzione sono arrivati da giorni: è dai primi di gennaio che la tendenza alla diffusione del virus ha ripreso a salire. Nell'ultimo Report dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana 28 dicembre/3 gennaio, si evidenzia che sono salite a 13 le regioni con un tasso di occupazione delle terapie intensive o in aree mediche sopra la soglia critica di occupazione del 30 per cento. E anche i dati del bollettino di ieri confermano che la crescita accelera: ieri 181 nuovi ingressi in terapia intensiva con un aumento di 22 unità rispetto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Angeli Salgono i contagi e cresce la pressione sulle terapie intensive e nei pronto soccorso Impennata della curva del coronavirus e picco dell'epidemiale. È questa la «» paventata dai medicieri. I segnali che vanno in questa direzione sono arrivati da giorni: è dai primi di gennaio che la tendenza alla diffusione del virus ha ripreso a salire. Nell'ultimo Report dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana 28 dicembre/3 gennaio, si evidenzia che sono salite a 13 le regioni con un tasso di occupazione delle terapie intensive o in aree mediche sopra la soglia critica di occupazione del 30 per cento. E anche i dati del bollettino di ieri confermano che la crescita accelera: ieri 181 nuovi ingressi in terapia intensiva con un aumento di 22 unità rispetto ...

Impennata della curva del coronavirus e picco dell'epidemia influenzale. È questa la «tempesta perfetta» paventata dai medici ospedalieri. I segnali che vanno in questa direzione sono arrivati da giorni ...

