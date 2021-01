Cose turche, Bertolacci trova il suo primo gol con il Karagumruk (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per la serie "Chi l'aveva più visto?", Andrea Bertolacci torna a far parlare di sé attraverso il campo. Il centrocampista italiano ha, infatti, realizzato il suo primo gol con la maglia del Karagumruk,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per la serie "Chi l'aveva più visto?", Andreatorna a far parlare di sé attraverso il campo. Il centrocampista italiano ha, infatti, realizzato il suogol con la maglia del,...

Per la serie "Chi l’aveva più visto?", Andrea Bertolacci torna a far parlare di sé attraverso il campo. Il centrocampista italiano ha, infatti, realizzato il suo primo gol con la maglia del Karagumruk ...

Can Yaman multato a Roma: cos’è successo

Can Yaman, che si trova nella Capitale per uno spot del regista Ferzan Ozpetek, ha ricevuto un’accoglienza bellissima da un certo punto di vista e pessima dall’altro. Se solo fosse stato più accorto p ...

