Chi è Jason Statham, tutto quello che c'è da sapere sull'attore del film Mechanic: Resurrection (Di lunedì 11 gennaio 2021) Jason Statham chi è: attore, età, film, moglie, carriera, vita privata Jason Statham è un attore inglese tra i più conosciuti e amati dal pubblico, esperto di arti marziali e volto simbolo di molti film d'azione, come Mechanic: Resurrection, in onda stasera su Italia 1. Ecco la sua carriera e la vita privata. Nato a Shirebrook, in Inghilterra, il 26 luglio del 1967, è figlio di una ballerina, Eileen Yates, e di un cantante, Barry. La sua prima passione è quella dello sport. Si dedica inizialmente al calcio, poi ai tuffi e di seguito alle arti marziali. Dopo aver giocato per 12 anni nella squadra nazionale inglese come tuffatore, Jason decide di debuttare come modello. Viene notato dal regista Guy Ritchie dopo aver girato uno sport ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jason Jason e le triple contro il muro dell'autismo: segna 20 punti in tre minuti e la sua vita diventa un film Il Tirreno Mechanic resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 11 gennaio)

Mechanic resurrection in onda su Italia 1 oggi, 11 gennaio, alle 21.20. Nel cast Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh. Trama e cast ...

Jason e le triple contro il muro dell’autismo

Segna 20 punti in tre minuti e la sua vita diventa un film. L’America lo porta in trionfo, lui prende coraggio e si trasforma in icona della speranza ...

