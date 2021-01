Bleem! il classico emulatore PS1 torna con un nuovo negozio dedicato ai giochi classici

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 11 gennaio 2021), il celebrePlayStation commerciale lanciato dalla Bleem Company nel 1999, sta perre. Piko Interactive ha acquisitoe la società, cercando di mantenere vivo il passato, lancerà un mercato digitale chiamato proprio Bleem. Bleem rappresenta la conservazione commerciale dei vecchi titoli da piattaforme ormai defunte. Le versioni rese disponibili attraverso la facciata delarriveranno come download completi e ogni versione includerà il software necessario per far funzionare il gioco come previsto. "Renderemo disponibili titoli su Bleem Marketplace che non rilasceremo mai su Steam o GOG. Alcune di queste versioni saranno disponibili esclusivamente sul nostro. Siamo inoltre entusiasti di lavorare con sviluppatori ...